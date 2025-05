Evento gratuito per ricordare i due poeti capuani degli ultimi due secoli

Unisciti a noi per un evento gratuito dedicato ai due poeti capuani più rappresentativi del Novecento e Duemila. In questa penultima puntata del XVI festival-laboratorio "Dedalo o il sublime", esploreremo le loro opere in un'affascinante fusione di scienza, filosofia e poesia. Non perdere l'opportunità di immergerti nella cultura locale!

Sarà dedicata ai due più rappresentativi poeti locali del Novecento-Duemila la penultima puntata del XVI festival-laboratorio palascianiano di scienza, filosofia, poesia, gioco e umana armonia "Dedalo o il sublime. Un percorso nel labyrinthus mundi tra mito e storia". L'incontro, a ingresso. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Evento gratuito per ricordare i due poeti capuani degli ultimi due secoli

Potrebbe interessarti su Zazoom

League of Legends: in arrivo l'evento benefico All-Star 2020

Siamo entusiasti di annunciare che l'evento All-Star 2020 di League of Legends si terr? dal 18 al 20 dicembre! A conclusione di una stagione unica, l'evento passer? a un formato online.