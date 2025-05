Eventi week-end | dalla Maratonina del Rugareto a Cislago alla Birra e Valtellina a Bollate

Questo weekend, dal 16 al 18 maggio 2025, vi attende un’ampia scelta di eventi: dalla Maratonina del Rugareto a Cislago, fino alla festa della birra e Valtellina a Bollate. Feste di paese, spettacoli teatrali, musica e buona cucina arricchiranno le giornate, mentre gli amanti dello sport potranno divertirsi con attività all’aria aperta.

Questo fine settimana, da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025, è ricco di iniziative: sono davvero numerose le feste di paese, con spettacoli teatrali, musica e buona cucina. Per gli appassionati di sport e natura c’è la “Maratonina del Rugareto”, manifestazione non competitiva in collaborazione con Avis. Inoltre interessanti incontri di approfondimento, concerti, eventi . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

Si torna a correre con la Maratonina del Rugareto

Da primasaronno.it: Non serve essere atleti: basta avere voglia di muoversi, divertirsi e stare in compagnia e in mezzo alla natura.

