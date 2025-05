Eventi sportivi e turismo trasformano Napoli in città internazionale

Napoli si trasforma in una città internazionale grazie alla sinergia tra eventi sportivi e turismo. Non è solo l'aumento di visitatori italiani e stranieri a caratterizzare il capoluogo partenopeo, ma anche la celebrazione di competizioni globali. Con la nomina a Capitale dello Sport 2026, Napoli conferma il suo ruolo centrale nel panorama sportivo mondiale.

Non solo turismo, non solo il boom di presenze italiane e straniere all'ombra del Vesuvio, ma anche eventi sportivi internazionali che pongono la città di Napoli al centro del mondo. Il capoluogo partenopeo sarà Capitale dello Sport 2026 conferma la capacità di ospitare competizioni agonistiche grazie alle strutture di cui la città è dotata, ma .

