Evacuazione completata | cittadini italiani rientrano in sicurezza da Tripoli

Evacuazione completata: i cittadini italiani rientrano in sicurezza da Tripoli. Circa 100 italiani e 17 spagnoli, bloccati dagli scontri tra milizie rivali, sono stati assistiti dall'ambasciata d'Italia e dal personale dei carabinieri. Grazie all'organizzazione della Presidenza del Consiglio, hanno potuto lasciare la zona di conflitto e rientrare a casa.

Circa 100 cittadini italiani e 17 spagnoli bloccati dagli scontri delle ultime ore a Tripoli tra milizie rivali che nella giornata di ieri con l'assistenza e l'organizzazione dell' ambasciata d'Italia, del personale dei carabinieri e della Presidenza del Consiglio, avevano raggiunto, accompagnati dal vice ambasciatore d'Italia in Libia, Riccardo Villa, l' aeroporto di Misurata (a est di Tripoli) per imbarcarsi poi su un volo speciale diretto a Roma, sono arrivati verso l'una di notte a Fiumicino con un Airbus A320 della Medsky Airways. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Evacuazione completata: cittadini italiani rientrano in sicurezza da Tripoli

