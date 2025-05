Eurovision Song Contest 2025 | Lussemburgo a sorpresa il Regno Unito fa il musical e gli altri momenti migliori della seconda semifinale

L'Eurovision Song Contest 2025 ha sorpreso tutti con il Lussemburgo inaspettato, mentre il Regno Unito ha portato il musical sul palco. Tra le note simili delle canzoni, emerge però qualche artista capace di distinguersi. Scopriamo i momenti migliori della seconda semifinale e le performances che hanno lasciato il segno a Basilea.

A Basilea le canzoni dei concorrenti suonano tutte un po' uguali tra loro, come i centri delle grandi capitali europee. Ma c'è chi riesce a fare la differenza. Il resoconto 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eurovision Song Contest 2025: Lussemburgo a sorpresa, il Regno Unito fa il musical e gli altri momenti migliori della seconda semifinale

Su questo argomento da altre fonti

Eurovision Song Contest 2025, attesa per i voti della seconda semifinale. DIRETTA

Da tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Eurovision Song Contest 2025, attesa per i voti della seconda semifinale. DIRETTA ...

Ai cantanti non basta un solo outfit per esibizione: all'Eurovision Song Contest 2025 si moltiplicano i look. Ecco quelli della seconda semifinale

Lo riporta vanityfair.it: Il costume di scena diventa parte integrante dello show. Sono diversi i cantanti che usano l'espediente del cambio d'abito per il proprio act. Sorprende quindi la francese Louane che si limita a un so ...

Chi ha vinto l'Eurovision Song Contest? In attesa del vincitore 2025 ecco i risultati storici

Lo riporta vogue.it: L' Eurovision Song Contest 2025 è in pieno svolgimento a Basilea e la sua corsa procede spedita verso la finale che, sabato 15 maggio, decreta chi vincerà questa edizione e, di conseguenza, il Paese c ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano " Tutta l' Italia ", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.