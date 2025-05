Eurovision Lucio Corsi in finale | Sanremo? Bella palestra ma questo palco è il futuro Vi racconto il significato della scritta Andy

Sabato si avvicina e l’attesa per l’Eurovision cresce. Lucio Corsi si prepara a calcare il palco, simbolo di un futuro brillante. La scritta "Andy" racchiude un significato profondo, riflettendo la visione della musica come espressione, non come competizione. Amare la musica significa abbracciarne tutte le sfaccettature, ignorando le classifiche.

«Aspettiamo sabato. La classifica non mi interessa affatto. Per quanto io ami la competizione, sono sicuro che la musica non sia una gara. La musica ha tante sfaccettature e non può. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Eurovision, Lucio Corsi in finale: «Sanremo? Bella palestra, ma questo palco è il futuro. Vi racconto il significato della scritta "Andy"»

