Eurovision 2025 | Yuval Raphael rappresenta Israele con New Day Will Rise brano di speranza dopo la tragedia del 7 ottobre

La cantante israeliana Yuval Raphael porta un messaggio di speranza sul palco dell’ Eurovision Song Contest 2025 con il brano “New Day Will Rise”. A soli 24 anni, l’artista sopravvissuta al massacro del 7 ottobre 2023 è una delle protagoniste più discusse e attese della seconda semifinale, in programma oggi a Basilea, in Svizzera. Chi è Yuval Raphael: biografia della cantante israeliana in gara all’Eurovision. Nata nel 2000 a Ra’anana, vicino Tel Aviv, Yuval Raphael ha trascorso parte della sua infanzia in Svizzera, a Ginevra, dove ha vissuto per tre anni con la famiglia. Appassionata di musica fin da bambina, si è ispirata a leggende del rock come Led Zeppelin e Scorpions, ma anche a icone pop come Beyoncé e Céline Dion. Una sopravvissuta all’attentato del 7 ottobre. Yuval Raphael è sopravvissuta agli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023, avvenuti durante il festival musicale Supernova. 🔗Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

