Eurovision 2025 | Yuval Raphael fischiata durante la semifinale ma conquista la finale Tensioni a Basilea

Basilea, 16 maggio 2025 – La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 si è rivelata un palcoscenico di tensione e emozione. L'artista israeliana Yuval Raphael ha affrontato fischi e reazioni contrastanti durante l'esibizione di "New Day Will Rise", ma con determinazione ha guadagnato un posto in finale, dimostrando che la musica sa comunque unire.

Basilea, 16 maggio 2025 – Serata intensa alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, dove l'esibizione dell'artista israeliana Yuval Raphael ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre intonava il suo brano "New Day Will Rise", dalla platea si sono levati alcuni fischi e bandiere palestinesi, in segno di protesta. Ma non sono mancati gli applausi calorosi, e Yuval si è qualificata ufficialmente per la finale in programma sabato 18 maggio. Contestazioni e minacce contro Yuval Raphael all'Eurovision 2025. La tensione attorno alla cantante israeliana era già alta alla vigilia dell'evento. Durante l' apertura dell'Eurovision a Basilea, Yuval Raphael era stata minacciata di morte da un manifestante che, indossando una kefiah e sventolando una bandiera palestinese, ha mimato un gesto di taglio della gola rivolto a lei e alla delegazione israeliana.

