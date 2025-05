Eurovision 2025 tutto pronto per la Grand Final di sabato L' ordine di uscita dei concorrenti

Tutto è pronto per la grand finale dell'Eurovision Song Contest 2025 di sabato, con un atteso ordine di uscita dei concorrenti. Dopo una forte presenza italiana nelle semifinali, che ha visto protagonisti artisti come Lucio Corsi e Gabry Ponte, l'atmosfera è carica di aspettative per un evento che celebra la musica e la diversità culturale.

Tutto pronto per la finalissima di Eurovision Song Contest 2025. Dopo una forte presenza italiana nella prima semifinale, con Lucio Corsi, Gabry Ponte e il richiamo alla nostra cultura di Tommy Cash, si è respirata aria di casa anche nella seconda serata dell'Eurovision Song Contest 2025. La kermesse canora si è conclusa, infatti, con l'esibizione della conduttrice Sandra Studer, che ha omaggiato.

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.