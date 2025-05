Eurovision 2025 | tra moda e musica una serata indimenticabile

L'Eurovision 2025 è stato un vero trionfo di moda e musica, regalando una serata indimenticabile. La seconda semifinale ha incantato il pubblico con performance audaci e momenti toccanti. Scopri tutti i dettagli e le emozioni che hanno illuminato il palco su Donne Magazine!

La seconda semifinale dell'Eurovision 2025 ha incantato il pubblico con performance audaci e momenti toccanti. Riflettori accesi sull’Eurovision 2025: emozioni e stile sul palco su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Eurovision 2025: tra moda e musica, una serata indimenticabile

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ai cantanti non basta un solo outfit per esibizione: all'Eurovision Song Contest 2025 si moltiplicano i look. Ecco quelli della seconda semifinale

Segnala vanityfair.it: Il costume di scena diventa parte integrante dello show. Sono diversi i cantanti che usano l'espediente del cambio d'abito per il proprio act. Sorprende quindi la francese Louane che si limita a un so ...

Eurovisione 2025: La Seconda Semifinale Tra Glamour e Sorprese a Basilea

Si legge su ecodelcinema.com: La seconda semifinale dell'Eurovision 2025 a Basilea ha visto esibizioni variegate, da Go-Jo dell'Australia a Erika Vikman della Finlandia, mescolando musica, moda e coreografie in un evento indimenti ...

Eurovision 2025: i look dei cantanti in gara sul "turquoise carpet"

grazia.it scrive: Ecco alcuni dei look più interessanti dei partecipanti all’Eurovision 2025 avvistati ieri sul turquoise carpet inaugurale.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Eurovision - sarà a Basilea l'edizione 2025

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.