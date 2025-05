Eurovision 2025 Top e Flop della prima Semifinale | Israele fischiata Malta sesso lesbo Finlandia sul fallo-microfono e spunta l’olio sugli addominali

L'Eurovision Song Contest 2025 ha acceso i riflettori sulla prima semifinale, rivelando top e flop sorprendenti. Tra fischi per Israele, un audace messaggio di Malta e la provocatoria performance della Finlandia, il mix di emozioni è stato esplosivo. Gabriele Corsi e BigMama su Rai2 hanno commentato brillanti esibizioni, rendendo ancora più affascinante questo evento musicale.

La seconda Semifinale di Eurovision Song Contest 2025 ieri sera, 15 maggio, rispetto alla prima Semifinale ha offerto molto più show ed esibizioni spettacolari. Gabriele Corsi e BigMama hanato passo dopo passo tutte e 16 le esibizioni su Rai2. Il quadro ora è molto più chiaro ed è anche evidente quanto l’ Austria con JJ e la sua opera pop di “Wasted Love” voglia agguantare con tutte le sue forse il primo premio, che sembra ormai da giorni ormai nelle mani degli svedesi KAJ con l’inno alla sauna “Bara Bada Bastu”. Ci riuscirà? Chissà. Intanto quel che è certo è che tra i Top e Flop della serata non c’era che l’imbarazzo della scelta. Ma in una categoria a parte va di diritto il trash cult della Finlandia con la biondissima e travolgente Erika Vikman che con “ Ich Komme “, al termine della sua esibizione in un battibaleno si catapulta dal palco del St. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eurovision 2025, Top e Flop della prima Semifinale: Israele fischiata, Malta sesso lesbo, Finlandia sul fallo-microfono e spunta l’olio sugli addominali

Altre fonti ne stanno dando notizia

Eurovision, top e flop della seconda semifinale: la simpatia di Gabriele Corsi e BigMama, la fonduta fuori luogo e l'omaggio a Toto Cutugno

Secondo msn.com: Direttamente dalla St. Jakobshalle Arena di Basilea ieri, giovedì 15 maggio, è stata trasmessa la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, condotta da Hazel Brugger ...

Eurovision, top e flop della prima semifinale: Lucio Corsi la classe non è acqua, più Tommy Cash per tutti, Gabry Ponte esulta e il gesto "cringe"

Secondo leggo.it: La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 - trasmessa in diretta ieri, martedì 13 maggio, su Rai 2 dalla St. Jakobshalle Arena di Basilea - è stata un tripudio ...

Eurovision 2025: top e flop della seconda serata e l’elenco dei paesi che si esibiranno in finale

Riporta style.corriere.it: ORA È TUTTO PRONTO per il gran finale. Con la seconda semifinale andata in onda oggi, giovedì 15 maggio, sappiamo finalmente quali paesi si giocheranno il tutto per tutto alla serata conclusiva di Eur ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Eurovision 2025, Gabry Ponte in finale: i 10 qualificati dopo la prima semifinale

Si è conclusa la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, andata in scena martedì 13 maggio, e ha decretato i primi dieci finalisti che si esibiranno nella serata conclusiva di sabato.