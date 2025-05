Eurovision 2025 | quanta pop dance sorpresa Australia delude la favorita Austria Il meglio e peggio della seconda semifinale

La seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2025 di Basilea ha decretato ieri gli ultimi dieci paesi che accedono alla finale di sabato, per la quale gli italiani dovranno spostarsi su RaiUno, dove comunque ritroveranno il commento di Gabriele Corsi e BigMama. Gli ultimi finalisti scelti attraverso il televoto del pubblico europeo sono: Lituania, Israele, Armenia, Danimarca, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Lettonia, Malta e Grecia. Show che si stiracchia in modo farraginoso, questo dovuto soprattutto alle sonorità dei brani che si sono sfidati durante la serata. A farla da padrone un sound pop dance proposto in quantità smisurata, brani che si assomigliavano in maniera inquietante, scimmiottamenti del pop americano che hanno tentato di mimetizzarsi grazie a scenografie e coreografie psichedeliche, che non sono riuscite però a mascherare un livello oggettivamente bassetto. 🔗Leggi su Open.online

