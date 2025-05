Oltre che l’ingresso dei Big Five e del Paese ospitante in gara, la finale dell’ Eurovision Song Contest segna anche il debutto delle giurie nazionali. A differenza delle due eliminatorie, dove è il televoto a decretare il passaggio del turno delle varie canzoni, nell’ultimo atto tutte le performance avranno il compito di convincere anche alcuni esperti, tra artisti e critici musicali, dei Paesi partecipanti. Ad annunciare i loro voti, che possono spingersi fino a un massimo di 12 punti per il migliore, sarà uno spokesperson: per il 2025 l’Italia ha deciso di assegnare l’incarico a Topo Gigio, primo non umano della storia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Topo Gigio – Official (@topogigio.official) Eurovision 2025, per chi ha votato l’Italia nell’edizione scorsa. 🔗Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Eurovision 2025, per chi ha votato l’Italia negli ultimi 10 anni