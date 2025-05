eurovision 2025 la scaletta della finale con lucio corsi e gabry ponte

Domani, sabato 17 maggio 2025, si terra alla St. Jakobshalle Arena di Basilea in Svizzera, dalle ore 20.40, la diretta della finale dell'Eurovision Song Contest 2025. In Italia sarà trasmessa dalle ore 20.40 su Rai 1, con la conduzione di Gabriele Corsi e BigMama, mentre sul palco, alla coppia formata da Hazel Brugger e Sandra Studer, si unirà anche Michelle Hunziker. Qui la scaletta degli artisti, con Tommy Cash che si esibirà come terzo, seguito da Lucio Corsi come 14°, mentre come penultimo Gabry Ponte con Tutta l'Italia. 🔗Leggi su Fanpage.it

