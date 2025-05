Basilea, 16 maggio 2025 – Si è conclusa alla St. Jakobshalle di Basilea la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, e sono stati annunciati i 10 Paesi qualificati che parteciperanno alla finalissima di sabato 18 maggio. Eurovision 2025: chi si è qualificato nella seconda semifinale. A ottenere il pass per la finale grazie al televoto del pubblico europeo sono stati: Lituania – Katarsis con Tavo Akys. Israele – New Day Will Rise con Yuval Raphael. Armenia – Survivor con Parg. Danimarca – Hallucination con Sissal. Austria – Wasted Love con JJ. Lussemburgo – La Poupée Monte Le Son con Laura Thorn. Finlandia – Ich komme con Erika Vikman. Lettonia – Bur Man Laimi con Tautumeitas. Malta – Serving con Miriana Conte. Grecia – Asteromáta con Klavdia. Questi artisti si aggiungono ai qualificati della prima semifinale, già annunciati nei giorni scorsi: Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo e Ucraina. 🔗Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Eurovision 2025: i 10 Paesi qualificati dalla seconda semifinale. Italia già in finale con Lucio Corsi