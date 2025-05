Eurovision 2025 Gabry Ponte | Tutta l’Italia non è un brano sovranista Craxi? Non lo riabilito uso l’ironia

In vista della finale dell’Eurovision Song Contest 2025, Gabry Ponte ha condiviso le sue riflessioni sulla sua partecipazione. "Fuori dalla mia comfort zone", ha detto, sottolineando che il suo brano, "Tutta l'Italia", non è sovranista e non riabilita Craxi. Il dj torinese, a 52 anni, si pone l’obiettivo di partecipare con cuore e ironia, senza fissarsi sulla vittoria.

«Fuori dalla mia comfort zone», così ha risposto Gabry Ponte alla stampa italiana durante un incontro organizzato alla vigilia della finale dell’ Eurovision Song Contest 2025. «Non sono assolutamente ossessionato dal vincere ha spiegato il dj 52enne torinese – ho deciso di partecipare con cuore ed entusiasmo, ma sapendo benissimo che, oggettivamente, non credo di avere tante possibilità di vincere». In realtà la sua Tutta l’Italia, brano scritto come «inno per il concerto di San Siro da regalare ai fan» e diventato, su idea di Carlo Conti, sigla dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, rispetta in maniera abbastanza quadrata i canoni dell’estetica musicale dell’Eurovision Song Contest 2025. Tanto che San Marino ha chiesto al dj di partecipare al contest e avere la possibilità così di partecipare all’evento. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Eurovision 2025, Gabry Ponte: «”Tutta l’Italia” non è un brano sovranista. Craxi? Non lo riabilito, uso l’ironia»

