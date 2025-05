La corsa all’ Eurovision Song Contest 2025 entra nella fase finale. Dopo la seconda semifinale andata in scena giovedì 15 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea, è stato ufficializzato l’elenco completo dei finalisti che si esibiranno sabato 17 maggio per la conquista del titolo. Tra i dieci qualificati della seconda semifinale figurano Yuval Raphael per Israele e JJ per l’Austria, due artisti tra i più discussi e attesi di questa edizione. Indice. I 10 finalisti della seconda semifinale di Eurovision 2025. Yuval Raphael: il simbolo di questa edizione. JJ (Austria): il favorito dei bookmaker. Finalisti Eurovision 2025: elenco completo. I 10 finalisti della seconda semifinale di Eurovision 2025. Ecco i Paesi che hanno ottenuto l’accesso alla finale, con artista e titolo del brano: Lituania – Katarsis, Tavo Akys. 🔗Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Eurovision 2025: ecco tutti i finalisti dopo la seconda semifinale. Qualificati Yuval Raphael e JJ