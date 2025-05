Con l’eliminazione di Irlanda, Georgia, Australia, Repubblica Ceca, Serbia e Montenegro nella serata di giovedì 15 maggio, si è completato l’elenco dei 26 artisti che si contenderanno l’ Eurovision Song Contest 2025 nella finale di sabato 17. Ai 20 qualificati dalle due semifinali si aggiungono infatti la Svizzera, nazione ospitante, e i Big Five, tra cui anche l’Italia di Lucio Corsi. Novità anche in merito alla valutazione delle performance: oltre al televoto, entrano in gioco anche le giurie nazionali, che possono dare un massimo di 12 punti all’esibizione ritenuta più meritevole. I verdetti saranno poi annunciati per ogni Paese da uno spokesperson: per l’Italia ci sarà Topo Gigio, primo non umano nella storia. Alla conduzione Michelle Hunziker, che affiancherà sul palco Sandra Studer e Hazel Brugger che hanno guidato le due eliminatorie. 🔗Leggi su Lettera43.it

Eurovision 2025, ecco la scaletta della finale con l'ordine di uscita dei cantanti