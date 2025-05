eurovision 2025 cos è successo nella seconda semifinale

La seconda semifinale dell’ Eurovision 2025 è andata in scena con tutta la sua carica di glitter, ironia e pathos, portando sul palco alcuni dei momenti più memorabili – e discutibili – della stagione. Mentre la gara si stringe verso la finale, le performance diventano sempre più audaci: tra body di pelle, bambole ribelli, razzi volanti e scale di cristallo, i paesi in gara hanno messo in scena vere e proprie dichiarazioni di intenti. Ma cos’è successo davvero nella seconda semifinale dell’ Eurovision 2025? Il pubblico si è lasciato travolgere da un’estetica che mischia alta moda, camp e storytelling emotivo. E se alcuni artisti hanno puntato tutto sull’impatto scenico, altri hanno scelto la via della delicatezza. Di certo, non ci siamo annoiate. Bambole ribelli, fate baltiche e razzi da discoteca. 🔗Leggi su Dilei.it

