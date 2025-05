Eurovision 2025 | classifica e finalisti dopo la seconda serata

L’ Eurovision Song Contest 2025, giunto alla sua 69ª edizione, continua a illuminare il palcoscenico della St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, con una competizione che unisce musica, spettacolo e culture diverse. Dopo una seconda semifinale avvincente, tenutasi giovedì 15 maggio 2025, sono stati svelati gli ultimi 10 Paesi che si uniranno ai finalisti della prima semifinale e ai “Big Five” (Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito) più la Svizzera, Paese ospitante, per contendersi la vittoria nella finalissima di sabato 17 maggio. Con un mix di performance emozionanti, sorprese e qualche esclusione eccellente, la gara si preannuncia più aperta che mai. Ecco cosa è successo, chi ha conquistato il televoto e come si delinea il quadro della finale. Una semifinale ricca di talento e colpi di scena. 🔗Leggi su Quotidiano.net

