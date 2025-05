Ufficiali i finalisti dell’ Eurovision Song Contest 2025. La seconda semifinale di giovedì 15 maggio ha infatti decretato gli ultimi 10 qualificati che si aggiungono agli altri 10 passati nella serata d’esordio, ai Big Five (tra cui l’Italia) e alla Svizzera, nazione ospitante grazie alla vittoria nell’edizione 2024 di Nemo con la sua The Code. A decretare i nomi dei cantanti che si contenderanno il trofeo è stato il televoto, dato che le giurie nazionali entreranno in scena solamente nell’appuntamento di sabato: l’esito ha presentato diverse conferme e qualche sorpresa rispetto ai favoriti della vigilia. Dall’Italia, ricordiamo, non è stato possibile votare in quanto il nostro Paese non ha partecipato alla serata. Eurovision 2025, i 10 qualificati della seconda semifinale: fischi per Israele. 🔗Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Eurovision 2025, chi sono i qualificati della seconda semifinale