Sabato 17 maggio si terrà alla St. Jakobshalle di Basilea la finale dell’ Eurovision Song Contest 2025. Grande attesa per l’ingresso in gara dei Big Five, tra cui l’Italia con Lucio Corsi, che interpreterà la sua Volevo essere un duro con cui ha conquistato il premio della critica a Sanremo. A valutarne la performance saranno il pubblico da casa tramite il televoto e le giurie nazionali di ciascun Paese partecipante, composte da un team di esperti fra artisti e critici musicali. Assegneranno 12 punti all’esibizione migliore, 10 alla seconda e, in seguito, da otto a uno. Il regolamento vieta di votare per la propria nazione. Chi saranno i componenti della giuria italiana? I nomi, come di consueto, resteranno segreti fino all’annuncio della Rai in diretta. Ecco chi c’era nell’edizione 2024. Eurovision, chi erano i componenti della giuria italiana nel 2024. 🔗Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Eurovision 2025, chi sono i componenti della giuria italiana