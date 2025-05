eurovision 2025 chi sono i cantanti in finale

Sono 26 in totale i cantanti in finale dell’Eurovision 2025: 10 Paesi classificati nella prima semifinale, 10 nella seconda semifinale, i 5 Big Five (che hanno avuto accesso diretto alla serata conclusiva) e la Svizzera ospitante. Nella serata del 13 maggio, hanno conquistato un posto per giocarsi la vittoria i seguenti paesi: Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo, Ucraina. I 10 Paesi che nella seconda semifinale del 15 maggio si sono qualificati per l’ultima serata dell’evento sono i seguenti, ecco i cantanti in finale all’Eurovision 2025 Lituania, Katarsis con Tavo Akys. Israele, Yuval Raphael con New Day Will Rise. Armenia, PARG con Survivor . Danimarca, Sissal con Hallucination. Austria, JJ con Wasted Love. Lussemburgo, Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

