Da un lato il regolamento che – da quest’anno – vieta ai cantanti partecipanti di portare sul palco bandiere che non siano quelle della propria nazione per poi lasciare massima libertà al pubblico, dall’altra però ieri alcuni manifestanti pro Palestina che hanno sventolato la bandiera del Paese sono stati allontanati dalla St. Jakobshalle. Contronsensi da Eurovision Song Contest 2025. La cantante israeliana Yuval Raphael è stata fischiata da qualche ala del pubblico ieri sera in Arena, ma ancor prima durante le prove generali del pomeriggio, durante l’esecuzione di “ New Day Will Rise “, è stata oggetto di una piccola manifestazione sotto palco. I manifestanti avrebbero tentato di interrompere la prova della Raphael con “bandiere e fischietti di grandi dimensioni”, hanno dichiarato gli organizzatori del concorso. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision 2025, buttati fuori i manifestanti pro Palestina con “bandiere e fischietti di grandi dimensioni” mentre cantava l’israeliana Yuval Raphael