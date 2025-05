Euro poco mosso scambiato a 11208 dollari

L'euro si presenta poco mosso sui mercati valutari in mattinata, quotato a 1,1208 dollari con un leggero incremento dello 0,19%. Tuttavia, mostra una leggera flessione dello 0,06%, scambiato a 162,8800 yen. Un quadro che riflette stabilità, in attesa di ulteriori segnali economici.

Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1208 dollari con un avanzamento dello 0,19% e a 162,8800 yen con una flessione dello 0,06%. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euro poco mosso, scambiato a 1,1208 dollari

Ne parlano su altre fonti

Euro poco mosso, scambiato a 1,1208 dollari

Lo riporta quotidiano.net: Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1208 dollari con un avanzamento dello 0,19% e a 162,8800 yen con una flessione dello 0,06%.

Prezzo petrolio poco mosso, Wti scambiato a 61,63 dollari

notizie.tiscali.it scrive: (ANSA) - ROMA, 16 MAG - Prezzo del petrolio poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno è scambiato a 61,63 dollari al barile con un aumento dello 0,02% ...

Euro poco mosso, scambiato a 1,1187 dollari

Riporta ansa.it: Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,1187 dollari con una flessione dello 0,02% e a 164,5100 yen con una riduzione dello 0,27%.

Potrebbe interessarti su Zazoom

MSI Black Weeks: fino a 600 euro di sconto su selezione laptop

In occasione delle MSI Black Weeks (dal 16 al 30 Novembre 2020) sono molteplici e allettanti le possibilit? di far proprio uno dei tanti laptop MSI disponibili in quantit? limitata e con sconti fino a 600 euro.