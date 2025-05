Eugenio Finardi pubblica l’album Tutto e annuncia le date del tour

Eugenio Finardi celebra mezzo secolo di musica con l'uscita del suo nuovo album "Tutto", disponibile da oggi in digitale, CD e vinile. In concomitanza, l'artista annuncia le date del tour che accompagnerà la celebrazione dei 50 anni dal suo debutto con "Non gettate alcun oggetto dai finestrini". Una nuova avventura musicale lo attende!

Fuori oggi Tutto, il nuovo album di inediti di Eugenio Finardi, al via il tour con cui festeggia 50 anni di carriera. A 50 anni dal suo primo disco Non gettate alcun oggetto dai finestrini, è disponibile in digitale, in cd e in vinile Tutto, il nuovo album di inediti di Eugenio Finardi. Con questo disco, il 20° di brani originali, Eugenio Finardi firma quella che potrebbe essere la sua ultima opera inedita, una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore. Capace di fondere il linguaggio cantautorale con una nuova forma di sperimentazione lirica e sonora, gli 11 brani che compongono l’album affrontano con lucidità e sensibilità i grandi temi del presente: dalla crisi sociale e politica ai misteri dell’esistenza, passando per riflessioni su amore, destino, fisica quantistica e spiritualità. 🔗Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Eugenio Finardi pubblica l’album Tutto e annuncia le date del tour

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Eugenio finardi torna con tutto, il suo nuovo album a 50 anni dal debutto

Lo riporta gaeta.it: Eugenio Finardi celebra cinquant’anni di carriera con l’album “Tutto”, un bilancio tra ricordi, futuro e tecnologia, arricchito da collaborazioni familiari e riflessioni su musica, società e intellige ...

Eugenio Finardi pubblica il nuovo album “Tutto” il 9 maggio

Da informazione.it: A 50 anni esatti dalla pubblicazione del suo primo lp ‘Non Gettate Alcun Oggetto Dai Finestrini’, Eugenio Finardi pubblica il suo ventesimo – e, con ogni probabilità, ultimo – album di ...

Chi è Eugenio Finardi, tutte le curiosità sul celebre cantautore

Segnala msn.com: Eugenio Finardi, tra le firme più grandi della musica italiana, ha una storia densa di successi e curiosità... Scopriamoli!

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

La serie Call of Duty pi? venduta continua con un nuovo capitolo del franchise e lo regala alla community pi? grande e coinvolta della storia di Call of Duty Activision ha annunciato oggi il lancio in tutto il mondo dell'attesissimo Call of Duty: Black Ops Cold War, una nuovissima puntata della serie pi? venduta di Call of Duty e un sequel diretto dell?amatissimo dai fan Call of Duty: Black Ops.