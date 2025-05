Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 16 maggio 2025

Scopri i numeri vincenti dell'estrazione VinciCasa di oggi, 16 maggio 2025! Questa sera, alle ore 20:30, hai l'opportunità di trasformare il tuo sogno in realtà indovinando 5 numeri su 40. Non perdere l'occasione di scoprire se sei il fortunato vincitore di una nuova casa!

Estrazione VinciCasa oggi 16 maggio 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 16 maggio 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 16 maggio 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 15 MAGGIO 2025 ESTRAZIONE 14 MAGGIO 2025 ESTRAZIONE 13 MAGGIO 2025 ESTRAZIONE 12 MAGGIO 2025 ESTRAZIONE 11 MAGGIO 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 16 maggio 2025: come funziona. VinciCasa è una lotteria che fa parte dell’offerta giochi Win for Life ed ha avuto la sua prima estrazione nel luglio 2014. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 16 maggio 2025

