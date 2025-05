Estensione della Ztl il Forum Ferrara partecipata presenta una petizione

Il Forum Ferrara Partecipata ha lanciato una petizione al sindaco per l'estensione della Ztl medioevale, denominata Ztl E. La proposta prevede di ampliare l'area attuale aggiungendo la zona tra corso Giovecca e via Baluardi, da nord a sud, e tra via Quartieri e via Porta Romana, da ovest a est, per migliorare la vivibilità urbana.

Il Forum Ferrara Partecipata ha presentato una petizione al sindaco con la richiesta che venga "completata al più presto la Ztl medioevale (attuale Ztl B) estendendola all'area compresa tra corso Giovecca e via Baluardi, da nord a sud, e tra via Quartieri e via Porta Romana, da ovest a est (Ztl E.

