Espanyol v Barcelona | line-up statistiche e anteprima

Anteprima per Espanyol v Barcelona. La vittoria per il Barcellona contro Espanyol all'Estadi RCDE di giovedì sarà sufficiente per reclamare la corona che hanno perso contro il Real Madrid la scorsa stagione e completare la Lega nazionale e il doppio della Coppa. Sarebbe anche in qualche modo per compensare la delusione della loro uscita in Champions League verso l'Inter la scorsa settimana. Hansi Flick è normalmente un allenatore che è aperto a parlare con i media, ma la sua conferenza stampa è stata a corto di dettagli e indizi su come creerà la sua squadra domani sera. Quello che ha detto, tuttavia, è stato che Barca ha pieno rispetto per un lato di Espanyol che sembrava staccarsi dalla zona di retrocessione solo per tre sconfitte successive per trascinarli nel fango.

