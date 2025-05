Esotici rilassanti avvolgenti | i profumi marini o salati si reinventano con note gourmand golose e fruttate che fanno sognare vacanze tropicali

I profumi salati si reinventano. Complici note e tocchi gourmand, che li rendono “sfiziosi”. Così, p rofumano di mare ma anche di vaniglia e caramello, ricreando sulla pelle la sensazione di una giornata sulla spiaggia. E non mancano fiori e frutti tropicali. Risultato? Profumi salati da provare subito, per anticipare l’estate. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › Profumo in polvere: che cos’è e perché provarlo Profumi marini e salati, con tocchi gourmand. Il successo dei profumi marini o salati è dovuto alla sensazione che evocano: un tuffo nelle acque marine cristalline. Nati nei primissimi anni Novanta, con dei cult del genere come New West di Aramis o il celebre Acqua di Giò di Giorgio Armani, giocano con una particolare nota olfattiva, il Calone, della famiglia delle note ozonate, che ricrea proprio l’aroma iodato, salino e marino tipico del mare. 🔗Leggi su Iodonna.it

