Esibizioni spettacolari fischi per Israele applausi per Malta Lussemburgo e Armenia e tanta attesa per la finalissima Cos' è successo sul palco di Basilea?

La seconda semifinale dell’Eurovision 2025 ha infiammato Basilea con esibizioni spettacolari e un mix di emozioni. Fischi per Israele, applausi per Malta, Lussemburgo e Armenia, e un brivido politico hanno caratterizzato la serata. Commentata da Gabriele Corsi e BigMama su Rai 2, l'evento ha offerto ritmo, sorprese e una crescente attesa per la finalissima.

S irene baltiche, power ballad strappacuore, glitter a profusione e un brivido politico. La seconda semifinale dell’Eurovision 2025, andata in onda giovedì 15 maggio su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi e BigMama, ha regalato al pubblico una serata ricca di ritmo, sorprese e l’inevitabile contestazione alla rappresentante di Israele. Sedici i Paesi in gara, mentre sul palco si sono esibiti anche tre membri delle Big 5 già qualificati: Francia, Germania e Regno Unito. In attesa della finalissima, il palco di Basilea ha mostrato il meglio (e il peggio) del pop europeo. Eurovision Song Contest 2025: i 37 cantanti in gara. guarda le foto Eurovision 2025, i momenti migliori della seconda seminfinale. Tra le performance più applaudite, spiccano la carica scenica della maltese Miriana Conte (con sangue napoletano dichiarato), il pop pulsante e femminista della lussemburghese Laura Thorn, e il sound elegante dell’austriaco JJ, già considerato tra i possibili vincitori. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Esibizioni spettacolari, fischi per Israele, applausi per Malta, Lussemburgo e Armenia, e tanta attesa per la finalissima. Cos'è successo sul palco di Basilea?

