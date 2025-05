Esercitazioni anti-incendio in Comune i dipendenti e il pubblico agli sportelli si riversano all' esterno

Stamane, venerdì 16 maggio, si è svolta un'esercitazione di evacuazione per allarme incendio a Savignano sul Rubicone. L'attività ha coinvolto i dipendenti del Comune e dell'Unione Rubicone e Mare, con la partecipazione del pubblico agli sportelli, che hanno prontamente evacuato l'edificio comunale in piazza Borghesi 9, contribuendo a migliorare la prontezza in caso di emergenze.

Si è svolta stamane, venerdì 16 maggio, una esercitazione di evacuazione per allarme incendio che ha coinvolto il personale dipendente del Comune di Savignano sul Rubicone e quello dell'Unione Rubicone e mare che opera negli uffici con sede nell'edificio comunale, in piazza Borghesi 9.

