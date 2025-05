Esce di strada sulla Monti Lepini donna ferita traportata in ospedale

Questa mattina, un brutto incidente stradale ha avuto luogo lungo la nota strada Monti Lepini, al chilometro 16, nel comune di Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone. Una donna è uscita di strada ed è stata trasportata in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.

Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza grave. Questa la sintesi del brutto incidente stradale avvenuto questa mattina verso le 8 sulla tristemente famosa strada Monti Lepini al Km 16 in territorio di Giuliano di Roma in provincia di Frosinone. In pratica, per cause ancora da chiare.

Esce fuori strada con l'auto, ferita una donna

La trentenne è stata trasportata all'ospedale di Frosinone. Sul posto i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso

Incidente sulla Monti Lepini, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: donna in ospedale

Giuliano di Roma – Questa mattina, intorno alle ore 08:00, si è verificato un incidente stradale sulla Monti Lepini al…

Frosinone, auto travolge un pedone sulla Monti Lepini dopo il tamponamento e si ribalta nel fossato: un ferito grave

Pedone travolto sul marciapiede della Monti Lepini dopo lo scontro tra due auto. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Frosinone sulla strada Monti Lepini, all'altezza ...

