Errani Paolini oggi in semifinale | orario e dove vedere la partita in tv

Oggi, il sogno italiano agli Internazionali BNL d’Italia 2025 continua con la semifinale di doppio femminile. La collaudata coppia azzurra, formata da Sara Errani e Jasmine Paolini, scenderà in campo per cercare la vittoria e conquistare un posto nella finale. Scopriamo orario e dove seguire l'emozionante partita in TV.

Il sogno italiano agli Internazionali BNL d’Italia 2025 non si ferma al singolare. Nel tabellone di doppio femminile, la consolidata coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini scende in campo oggi per una semifinale che profuma di finale. Le due tenniste italiane affronteranno il duo composto da Mirra Andreeva e Diana Shnaider, in un match che promette grande spettacolo. Errani e Paolini hanno dimostrato un’intesa formidabile e una grande determinazione nel loro percorso romano, superando ostacoli difficili e regalando emozioni al pubblico di casa. La loro corsa verso il titolo di doppio è un ulteriore motivo di orgoglio per il tennis italiano al Foro Italico. La semifinale di doppio femminile tra Sara ErraniJasmine Paolini e Mirra AndreevaDiana Shnaider è in programma per oggi, venerdì 16 maggio. 🔗Leggi su Funweek.it

