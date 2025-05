Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens nella finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia. Le azzurre si sono rese protagoniste di un meraviglioso cammino sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, culminato con il successo contro le russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva dopo aver regolato nell’ordine WuXinyu, PutintsevaFernandez e GauffEala. Le Campionesse Olimpiche scenderanno in campo per cercare di conquistare il secondo trofeo stagionale dopo l’affermazione siglata lo scorso 15 febbraio a Doha e per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa nella Capitale. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, con le azzurre che potranno contare sul sostegno del pubblico che gremitrà il Centrale. L’appuntamento è per domenica 18 aprile: la sessione incomincerà alle ore 12. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, Finale WTA Roma 2025: orario, programma, tv, streaming