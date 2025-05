Errani-Paolini in finale nel doppio femminile degli Internazionali

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la finale nel doppio femminile agli Internazionali di Roma, replicando il successo dell'anno scorso. Le azzurre hanno superato la coppia Shnaider-Andreeva con un convincente 6-4, 6-4 in poco pi√Ļ di un'ora e venti. Ora si preparano ad affrontare le vincitrici dell'altra semifinale.

AGI - Fantastiche Sara Errani e Jasmine Paolini, che volano in finale di doppio agli Internazionali di Roma, dopo la vittoria dello scorso anno. Le due azzurre si sono imposte sulla coppia Shnaider-Andreeva per 6-4 6-4 in poco più di un'ora e venti di gioco. In finale se la vedranno con le vincitrici della sfida tra Kudermetova-Mertens e Perez-Sanders, che andrà in scena nel tardo pomeriggio di oggi. La toscana Jasmine Paolini, numero 5 del mondo, si è qualificata anche per la finale nel singolare femmilile, e domani, sabato 17 maggio, dove affronterà la statunitense Coco Gauff (n.3 Wta).

