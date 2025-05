errani e paolini volano in finale di doppio agli internazionali e domani jasmine sfida gauff per il titolo in singolare

ROMA (ITALPRESS) – Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale del torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Le campionesse in carica, oro olimpico a Parigi2024, battono in due set le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider (già battute proprio alle Olimpiadi dello scorso anno in finale), con il punteggio di 6-4 6-4. Le due azzurre attendono in finale la vincente della sfida tra Kudermetova-Mertens e Hunter-Perez. Paolini contro Gauff per il trionfo in singolare, Mattarella sugli spalti. Domani alle 17 Jasmine Paolini e Coco Gauff si giocheranno il titolo femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, in scena a Roma, al Foro Italico. La finale tra la numero 5 e la numero 3 del mondo sarà il terzo match di giornata, dopo le due semifinali del torneo di doppio maschile. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

