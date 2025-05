Errani e Paolini match perfetto | le azzurre in finale a Roma

Le azzurre brillano al Foro Italico: Jasmine Paolini e Sara Errani conquistano la finale di doppio, trionfando contro la coppia Andreeva-Shnaider. Con la finale del singolare già in vista per Errani, l'Italia si tinge di azzurro in un torneo che promette emozioni indimenticabili. Un match perfetto che le proietta verso la vittoria!

Il Foro Italico è sempre più colorato di azzurro: dopo la finale in singolare, nella quale incontrerà Coco Gauff, Jasmine Paolini in coppia con Sara Errani raggiunge anche l'ultimo atto del torneo di doppio vincendo uno splendido match contro la coppia formata da Andreeva e Shnaider. Partita perfetta delle due azzurre contro una coppia temibile, formata da una giovanissima in grande ascesa e da una giocatrice in grande forma come la Shnaider, che Jasmine se la sognerà di notte: dopo la rimonta subita in singolare, la russa ha dovuto arrendersi anche in doppio. A fare la differenza è stata innanzitutto l'esperienza, che pesava tutta dal lato delle azzurre, oltre a un affiatamento che ha portato Paolini ed Errani a conquistare grandi traguardi, fra cui la storica medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi.

