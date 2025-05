Errani e Paolini in finale di doppio agli Internazionali | è la seconda di fila

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano nuovamente la finale di doppio agli Internazionali BNL d'Italia, replicando il successo dell'anno precedente. Le due tenniste italiane hanno trionfato contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider con un convincente 6-4, 6-4, avvicinandosi così alla possibilità di un oro ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Sara Errani e Jasmine Paolini l'hanno fatto ancora. La coppia d'oro del tennis femminile è in finale agli Internazionali Bnl d'Italia per il secondo anno consecutivo: battute le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider nella replica dell'ultimo atto dei Giochi di Parigi 2024 con un doppio 6-4 in poco più di un'ora e 20 minuti di gioco. Le azzurre potranno dunque difendere il titolo conquistato al Foro lo scorso anno nella finale di domenica 18 maggio: attendono le vincenti della sfida fra la belga Elise Mertens e la russa Veronika Kudermetova e la coppia australiana Storm Hunter-Ellen Perez. Solida prestazione da parte delle azzurre, numero tre del seeding, capaci di conquistare il break decisivo nel primo set al quinto gioco e conservarlo fino alla fine. Più combattuto il secondo parziale fino all'allungo decisivo del nono game per il 6-4 conclusivo.

