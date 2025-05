Ernesto Maria Ruffini a Lecce per presentare Più uno La politica dell’uguaglianza

Ernesto Maria Ruffini sarà a Lecce il 17 maggio per presentare "Più Uno: La Politica dell'Uguaglianza". L'incontro, organizzato da Comunità Democratica e dall'associazione De Gasperi Einaudi, si terrà al Museo Castromediano e affronterà temi cruciali come responsabilità, beni comuni e partecipazione. Un'opportunità imperdibile per approfondire le sfide attuali della nostra società.

LECCE – I temi della responsabilità, dei beni comuni e della partecipazione al centro del nuovo appuntamento, organizzato dall’associazione Comunità Democratica e dall’associazione De Gasperi Einaudi: sabato 17 maggio, infatti, al Museo Castromediano, si terrà un incontro con un ospite. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Ernesto Maria Ruffini a Lecce per presentare “Più uno. La politica dell’uguaglianza”

Approfondimenti da altre fonti

Ernesto Maria Ruffini a Lecce per presentare “Più uno. La politica dell’uguaglianza”

Scrive lecceprima.it: Appuntamento sabato 17 maggio con l’incontro promosso dall’associazione Comunità Democratica e dall’associazione De Gasperi Einaudi al Museo Castromediano ...

Ruffini in Conclave

Riporta lospiffero.com: Dicono che… per quanto vanti tra i suoi avi un cardinale e venga visto da alcuni come il “papa straniero” del centrosinistra, Ernesto Maria Ruffini un po’ si ...

Nasce lo studio Falsitta Ruffini

Segnala toplegal.it: Con l’ingresso dei soci Daniela Delfrate ed Ernesto Maria Ruffini in studio Vef, fondato da Vittorio Emanuele Falsitta, nasce la nuova insegna Falsitta Ruffini. La neonata realtà, che conta 50 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lecce - 21enne accoltellata più volte dall'ex fidanzato: è grave

È avvenuto la notte scorsa a Racale, in provincia di Lecce, I carabinieri hanno arrestato il giovane con l'accusa di tentato omicidio.