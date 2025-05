Ereditati da Elisabetta II i due corgi Sandy e Muick parlano a Sarah Ferguson ogni mattina | Quando abbaiono so che la regina è lì con me

I corgi di Elisabetta II non smettono di sorprendere Sarah Ferguson. La duchessa li ha ereditati alla scomparsa della sovrana, nel settembre 2022, e da allora si occupa di loro a Royal Lodge, la residenza poco distante dal castello di Windsor, in cui vive assieme all’ex Andrea. E si dice sempre più convinta di una cosa: quando Sandy e Muick abbaiono venendole incontro, è quasi come sentire la voce della regina. La regina Elisabetta si distrae da Meghan e Harry con la sua passione: i corgi X Sarah Ferguson: «Elisabetta mi parla attraverso i suoi corgi». «È come se la regina voglia far sentire la sua presenza» ha spiegato la duchessa di York, 65, alla regista e attivista inglese Rebeca Riofrio, parlando in occasione del Creative Women Forum, un evento che si è svolto a Londra per celebrare donne attive nel campo dell’imprenditoria, dell’innovazione e della sostenibilità. 🔗Leggi su Iodonna.it

