Eredi di Lucio Battisti vincono anche in Cassazione contro Sony Music

Gli eredi di Lucio Battisti trionfano in Cassazione, chiudendo la controversia legale con Sony Music. La Corte ha emesso l'ordinanza n. 12956 il 14 maggio 2025, confermando la validitĂ delle pretese di Grazia Letizia Veronese e Luca Battisti, avviando un nuovo capitolo nella tutela dell'ereditĂ musicale del celebre artista.

Roma, 16 mag. (askanews) – La “querelle” Battisti sembra giunta al suo epilogo, almeno in merito alla causa che Sony Music aveva iniziato nel 2017 contro gli eredi di Lucio Battisti (Grazia Letizia Veronese e Luca Battisti). La Corte di cassazione, con ordinanza n. 12956 pubblicata il 14 maggio 2025, ha rigettato il ricorso della major, condannandola al pagamento delle spese processuali: lo fa sapere lo Studio legale Veneziano. L’accusa mossa da Sony Music contro gli Eredi di Lucio Battisti, per la quale era stata avanzata nei loro confronti una richiesta di risarcimento del danno di 7 milioni di euro, è la stessa – ricorda lo studio legale – che Mogol aveva mosso contro i medesimi anni prima: aver opposto un diritto di veto a qualsiasi forma di sfruttamento economico delle opere musicali di Lucio Battisti. 🔗Leggi su Ildenaro.it

