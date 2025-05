Erdogan | pontiere per Kiev eroe a Gaza Il Sultano ’gioca’ su tutti i tavoli

In un panorama geopolitico complesso, Recep Tayyip Erdogan emerge come un abile "pontiere" tra Kiev e Mosca, mentre si fa promotore di iniziative umanitarie a Gaza. In un momento cruciale, Ankara si conferma un attore strategico, capace di navigare tra tensioni internazionali e di influenzare le dinamiche regionali. Un leader che gioca su più tavoli per raccogliere risultati concreti.

Ankara, 16 maggio 2025 – Fra chi spera in una soluzione e chi insulta, ce n’è uno che ha già portato a casa il risultato. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, negli stessi giorni ha ospitato un incontro fra la delegazione russa e quella ucraina e un vertice informale dei ministri dei Paesi della Nato, allargato all’Ucraina. Il “Sultano” si conferma come il giocatore d’azzardo più audace ai tavoli della diplomazia, capace di mostrarsi come vincitore anche quando non ha portato a casa alcun risultato concreto. L’unica eccezione fu nel 2022, quando riuscì a negoziare un accordo con Vladimir Putin sul passaggio del grano ucraino dal Mar Nero, off limits dall’inizio della guerra. Putin tenne fede al patto solo un anno, ma questo non ha certo disincentivato la Mezzaluna dal tornare a proporsi come mediatore. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Erdogan: pontiere per Kiev, eroe a Gaza. Il Sultano ’gioca’ su tutti i tavoli

