Era scomparsa da un anno | ritrovata a Novara una bimba di 14 mesi è positiva alla cocaina

A Novara, una bimba di 14 mesi, scomparsa da un anno, è stata ritrovata e si è rivelata positiva alla cocaina. La vicenda, agghiacciante e inquietante, ha portato alla denuncia di tre persone per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali. La comunità rimane in attesa di ulteriori sviluppi su questa triste situazione.

Una vicenda agghiacciante ha avuto a Novara un primo esito ma riveste ancora particolari che necessitano approfondimenti: tre le persone denunciate dalla polizia con le accuse di maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali ai danni di una bambina di 14 mesi che oggi è positiva alla cocaina, ritrovata dopo un anno perché . Era scomparsa da un anno: ritrovata a Novara una bimba di 14 mesi, è positiva alla cocaina L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Era scomparsa da un anno: ritrovata a Novara una bimba di 14 mesi, è positiva alla cocaina

