(Adnkronos) – “Anche quest’anno abbiamo aderito con grandissimo piacere in qualità di official partner al 92° Csio – Piazza di Siena 2025 promosso da Sport e Salute, Fise e Coni a Villa Borghese, nel cuore di Roma, che rappresenterà un ulteriore appuntamento straordinario della storia dell’equitazione con atleti e cavalieri da tutto il mondo. Un luogo simbolico, ricco di storia e immerso nella natura, che rappresenta perfettamente lo spirito con cui Alis promuove momenti di sport, condivisione e confronto diretto. Siamo inoltre lieti di rinnovare l’appuntamento di “Alis a Villa Borghese”, un evento che si svolgerà proprio nella cornice unica e suggestiva di Piazza di Siena. Martedì 20 maggio, a partire dalle ore 18.30, ci ritroveremo per condividere idee, esperienze e riflessioni sul futuro del sistema produttivo italiano, con uno sguardo al contempo sostenibile e competitivo sui mercati e sul mondo imprenditoriale. 🔗Leggi su Seriea24.it

© Seriea24.it - Equitazione, Alis presente anche quest’anno a Piazza di Siena