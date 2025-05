Enzo Paolo Turchi la rivelazione drammatica | Ho incontrato il mostro

Un racconto che ha toccato il cuore degli spettatori: Enzo Paolo Turchi, icona della danza e della televisione italiana, si è aperto in una chiacchierata sincera e commovente con Nunzia De Girolamo nel talk “Ciao Maschio” in onda sabato 17 maggio su Rai 1. Il celebre ballerino e coreografo, marito di Carmen Russo, ha ricordato un’infanzia di estrema difficoltà: “Mia madre spariva per giorni, stava fuori di testa. Mio padre se ne andò e l’ho visto solo tre volte in vita, una quando è morto”. Quel silenzio da bambino lo portò a nascondersi sulle scale di casa, dove spesso dormiva senza luce né pasti garantiti. A otto anni, per comprarsi un panino, iniziò a lavorare in una bisca dei Quartieri Spagnoli: “Pulivo stanze per 20 lire al giorno”. Il dramma della morte delle sorelline. Turchi ha rivelato un dramma di famiglia risalente alla fine della Seconda guerra mondiale: due sorelline, di 12 e 18 mesi, erano state schiacciate da un carro armato, una mutilazione che gettò la madre in un baratro dal quale non si riprese più. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

