Enzo Paolo Turchi choc a Ciao Maschio | Ho incontrato il mostro

Enzo Paolo Turchi si confessa a cuore aperto a "Ciao Maschio" in un'emozionante puntata che andrà in onda il 17 maggio. Sotto la guida di Nunzia De Girolamo, il celebre ballerino e coreografo condividerà la sua intensa esperienza, rivelando il "mostro" che ha incontrato nella sua vita. Un incontro imperdibile per tutti gli amanti dello spettacolo.

Una intensa, commovente confessione a cuore aperto davanti a Nunzia De Girolamo: nella puntata in onda il 17 maggio sarà Enzo Paolo Turchi uno degli ospiti di Ciao Maschio, il talk del sabato notte di Rai 1 Il ballerino, coreografo, marito di Carmen Russo e grande protagonista della tv italiana degli ultimi 50 anni affronta con coraggio alcuni dei momenti più difficili della sua vita: "Purtroppo la mia infanzia è stata complicata, dovuta a una situazione familiare molto difficile, perché mia madre spariva. Purtroppo stava fuori di testa, andava fuori dieci giorni poi se la ritrovavano così. Mio padre andò via e io l'ho visto tre volte nella mia vita, una quando è morto. Mi è stato tutto chiaro solo dopo: in famiglia c'era stata questa disgrazia, quando finì la guerra nel 1945 io avevo due sorelline, una di 12 anni e una di 18 mesi.

