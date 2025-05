Entra in vigore il decreto sulle accise | come cambiano i prezzi di benzina e diesel

Dal 15 maggio 2025 entra in vigore il decreto interministeriale "Revisione delle disposizioni in materia di accise", il quale modifica le tasse sui carburanti. Le nuove disposizioni comportano un aumento del prezzo del diesel, mentre la benzina costerà di meno. Analizziamo come queste modifiche influenzeranno il panorama dei trasporti e il budget degli automobilisti.

Ha preso il via il 15 maggio 2025 il riallineamento delle¬†accise¬†sui carburanti che determiner√† con effetto immediato la variazione dei prezzi: il diesel coster√† di pi√Ļ, la benzina di meno. Il decreto interministeriale "Revisione delle disposizioni in materia di accise", firmato¬†dal ministro. 🔗Leggi su Leccotoday.it ¬© Leccotoday.it - Entra in vigore il decreto sulle accise: come cambiano i prezzi di benzina e diesel

