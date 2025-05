Enrico Ruggeri a Ponte sabato 17 maggio

Sabato 17 maggio, alle ore 22, Enrico Ruggeri incanterà il pubblico in piazza Fontana Longa a Ponte, regalando un concerto unico e significativo. Questa performance fa parte dei festeggiamenti per San Giovanni Nepomuceno, patrono del paese, promettendo emozioni e grande musica in una serata da non perdere.

Sabato 17 maggio alle ore 22 Enrico Ruggeri si esibirà in piazza Fontana Longa a Ponte, in un concerto atteso e carico di significato. L'evento rientra nei festeggiamenti solenni per San Giovanni Nepomuceno, patrono del paese.

