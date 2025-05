Energia pulita e partecipazione il piano di Piciocchi per la Genova del futuro

Energia pulita e partecipazione: il piano di Pietro Piciocchi per la Genova del futuro si basa su transizione energetica, sostenibilità ambientale e responsabilità condivisa. Candidato sindaco per il centrodestra, Piciocchi propone un'azione sinergica tra amministrazione, municipi e cittadini, puntando a trasformare la città in un modello di innovazione e rispetto per l'ambiente.

Transizione energetica, sostenibilità ambientale e responsabilità condivisa: sono i pilastri della visione di Pietro Piciocchi, candidato sindaco di Genova per il centrodestra. Nel presentare le sue proposte Piciocchi mette al centro l’impegno quotidiano di amministrazione, municipi e cittadini. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - "Energia pulita e partecipazione", il piano di Piciocchi per la Genova del futuro

